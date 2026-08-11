

Специальный чат-бот запущен в помощь молодым специалистам в Минской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.

С помощью чат-бота молодые специалисты могут оперативно сообщать о любых проблемах, связанных с неудовлетворительными условиями проживания, нарушением условий труда и установленных норм, другими волнующими вопросами. Чат-бот позволяет отправлять обращения в несколько кликов, при необходимости прикрепляя фото- и видеоматериалы. Все поступившие сообщения поступают в работу профильным специалистам и контролирующим органам.

"Главная особенность - тщательный подход к рассмотрению каждого обращения. Каждая поступившая жалоба будет детально проанализирована. Специалисты лично проверят реальное состояние жилья или условий на рабочем месте, чтобы дать объективную оценку и принять необходимые меры", - сообщили в пресс-службе.

Цель инициативы - обеспечить комфортные и безопасные условия для адаптации молодых специалистов на первых рабочих местах, а также оперативно устранять возникающие нарушения.-