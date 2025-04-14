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Специально для минчан. Дополнительный показ концерта-реквиема "Каждый третий" состоится 14 апреля
Дополнительный показ концерта-реквиема "Каждый третий" состоится в понедельник, 14 апреля, специально для минчан. Столица запросила повтор 80-минутной оды об уничтоженных белорусских судьбах.
Артисты пошли навстречу и готовы снова рассказать о фактах геноцида белорусского народа. Колокола Хатыни, плач "Красного берега", зверства нацистов над партизанами - через песни об этом всю неделю звучала музыкальная молитва во Дворце Республики.
В сентябре рассказ о каждом третьем снова услышат в Москве. Достигнута договоренность о показе концерта-реквиема на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Галина Симанович, режиссер-постановщик Государственного Кремлевского дворца (Россия): "Это история нашего славянского народа. И она, к сожалению, повторяется. Не уходит ощущение того, что этот кошмар, этот ужас, к сожалению, не послужил уроком для некоторых народов. Это очень жалко. Конечно, такие спектакли нужно создавать, нужно показывать нашей молодежи. Чувствуется ментальность белорусского народа, чувствуется его глубокая проработка истории. И с большим уважением примем вас на нашей сцене Кремлевского дворца. Ждем вас в гости, и уверена, что москвичи, гости столицы, тоже вынесут свое глубокое впечатление о том, что вы рассказываете здесь чаще".
Всего концерт-реквием "Каждый третий" увидели более 17 тыс. белорусов.