Специально для минчан. Дополнительный показ концерта-реквиема "Каждый третий" состоится 14 апреля

Галина Симанович, режиссер-постановщик Государственного Кремлевского дворца (Россия): "Это история нашего славянского народа. И она, к сожалению, повторяется. Не уходит ощущение того, что этот кошмар, этот ужас, к сожалению, не послужил уроком для некоторых народов. Это очень жалко. Конечно, такие спектакли нужно создавать, нужно показывать нашей молодежи. Чувствуется ментальность белорусского народа, чувствуется его глубокая проработка истории. И с большим уважением примем вас на нашей сцене Кремлевского дворца. Ждем вас в гости, и уверена, что москвичи, гости столицы, тоже вынесут свое глубокое впечатление о том, что вы рассказываете здесь чаще".