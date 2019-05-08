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Специально ко Дню Победы в агрогородке Городище распахнул двери обновленный Дом культуры
В праздники принято дарить подарки. Специально ко Дню Победы в агрогородке Городище Шкловского района распахнул двери обновленный Дом культуры. Это настоящий центр творчества. Спортивный и концертный залы, музыкальная школа. Все для поддержки и открытия новых талантов. И, безусловно, развитие села. Андрей Ястребов - о настоящем празднике деревни.
Девятилетняя воспитанница класса фортепиано - Даша Абразовская - этот день запомнит надолго. Впервые, благодаря ей, в родном агрогородке зазвучала "Беларусь". Новое пианино, возрожденный бренд.
Еще одно, но уже из области достижений электроники - электрофортепиано. Тоже в подарок юным талантам. Для оттачивания навыков - незаменимый инструмент.
Как и к спорту. Обновленный зал для игровых видов принял сегодня первых любителей активного отдыха. Кстати, руководитель Владимир Сильченко - из местных. Когда-то в юности сам начинал здесь.
Еще одна гордость местного Дома культуры - музей. Со всех окрестных деревень сельчане приносят экспонаты - уже за три сотни в фондах. Большая история малой родины.
Первыми сегодня опробовали обновленную сценическую площадку могилевские солисты. Дав большой концерт. Среди них - и обладатель гранта Президента в области культуры Ольга Горничар. Прекрасная акустика, замечает артистка. Но даже не это главное.
Специально к открытию - выставка местных умельцев и, конечно, история родного сельхозпредприятия "Новогородищенское". Оно сейчас в составе агрохолдинга "Купаловское". На которое возлагают в стране большие надежды.
Работа. Магазин, ФАП, школа, теперь и центр культуры. Есть где отдохнуть вечером всей семьей. Правда, на этом подарки не закончились.
Поздравления с наступающим праздником - Днем Победы - принимала лично Мария Карманова. Ветеран Великой Отечественной, партизанка. Недавно ей исполнилось 97. Цветы и подарки - в качестве признания.
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