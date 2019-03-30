Специальное подразделение по работе с источниками ионизирующего излучения сформировано в Беларуси

Специальное подразделение по работе с источниками ионизирующего излучения сформировано в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси. Кстати, именно они подключились к делу о найденных в Минске на улице Сердича емкостях с ураном. Все эксперты прошли специальный курс в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС. И тот факт, что Комитет судебных экспертиз присоединился к расследованию подобного случая с пометкой "радиационная опасность", говорит об уверенном шаге навстречу развитию ядерной криминалистики в нашей стране. Продолжит тему Светлана Чернова.



Институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". На этих уникальных кадрах специалисты Госкомитета судебных экспертиз страны разбирают дело о накануне найденных по улице Сердича в Минске емкостях с ураном. Предметы изъяты и больше никакой опасности не несут. Для группы экспертов подразделения, которая была собрана два года назад и готовилась специально для раскрытия именно таких случаев с пометкой "радиационная опасность", это первое участие в следственном действии. Выехать к подозрительному объекту, собрать всевозможную информацию, провести экспертизу. Говоря языком современным, задача команды, которой руководит Роман Аксенов, - пройти радиационно опасный "квест": найти ответы на вопросы "зачем?" и "почему?", чтобы исключить криминальный подтекст события.



Теперь же, с появлением такого алгоритма работы, можно уверенно сказать: развитию ядерной криминалистики в нашей стране быть. Притом, что буквально четыре года назад этот термин воспринимался, скорее, как выдержка из произведения американского писателя Рэя Брэдбери. Что говорить, в духе жанра научной фантастики даже рабочая форма специалистов.



Вот так выглядит защитная экипировка специалиста. Комбинезон, бахилы, нарукавники защищают от проникновения радиоактивных частиц и пыли. К слову, эти предметы одноразовые и после применения подлежат обязательной утилизации. А также маска с респиратором. А чтобы защитить себя от излучения, поверх костюма надевают жилеты и халаты из свинцового материала.



Общая масса такого "смокинга" иногда может доходить до 25 килограммов!



И с этим не поспоришь: все участники специальной группы Государственного комитета судебных экспертиз страны - а это 26 человек - для освоения дополнительных навыков прошли обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС.



К слову, бойцы группы регулярно совершенствуют знания, в том числе и на зарубежных семинарах, и на обучающих программах, подготовленных руководством Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ. А с нынешнего года команда экспертов Госкомитета судебных экспертиз страны поддержала и "Глобальную инициативу по противодействию актам ядерного терроризма".