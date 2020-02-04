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Специальное расследование "Сахарная мафия"
Подробнее о сахарном деле, которое сегодня прокомментировал Президент. Коррупция директората, поставки по бросовым ценам на российский рынок, посредники и реэкспорт дорого обошлись сахарной отрасли. Только за прошлый год Беларусь недополучила почти 70 миллионов долларов. Из них на 63 миллиона сократилась выручка от экспорта, и еще на 4 увеличился импорт российского сахара. Впрочем, по оперативным данным, он лишь номинально иностранный. Ряд посредников поставили на поток перефасовку отечественного сахара, выдавая его за российский. Кроме того, разница в ценах на внутреннем и соседнем рынке воскресила уже изрядно подзабытых челноков. Когда белорусы и за белорусским сахаром отправлялись в ближайшие российские регионы, где он дешевле. Так заводы теряли прибыль, а государство - налоги. Если бы преступная схема не была раскрыта вовремя, сахарной отрасли пришлось бы не сладко. О том, как разоблачили преступную схему - специальное расследование "Панорамы" "Сахарная мафия".
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