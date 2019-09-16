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Специальности будущего представят на республиканском конкурсе по профмастерству
Они уже были успешными для нашей команды на международном турнире WorldSkills. К примеру, виртуальное моделирование зданий и промышленный дизайн. Отбор участников на белорусский чемпионат проведут в учебных заведениях и на предприятиях. Такие старты повышают уровень профобразования. Внедряются новые специальности, изменяются учебные планы, а также обновляются центры подготовки.
О важности профобразования говорил и Президент во время посещения новой школы в Минске. Александр Лукашенко отметил, что постигать азы рабочих специальностей важно еще со школьной парты. Эти знания могут стать основой для будущей профессиональной подготовки.
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