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Специальные горки для катания на тюбингах и санях обустраивают в Минске

Правила безопасности во время зимнего отдыха. В столице обустраивают специальные горки для катания на тюбингах и санях. Это натуральные или насыпные склоны, которые ограждены от деревьев и проезжей части.

Такие безопасные горки есть во Фрунзенском, Московском и других районах. Дополнительные места для зимних забав установили и на территории школ, и рядом с лыжными трассами.

С родителями и детьми инспекторы проводят профилактические беседы. Совместно с работниками коммунальных служб крутые спуски у дорог по возможности огораживают и посыпают песком. Это позволит избежать травматизма и несчастных случаев.

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