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Рядом с минскими школами появились специальные парковки. У родителей - 2 минуты, чтобы высадить детей
В Минске около школ появляются специальные остановки для высадки детей, которых привозят на занятия родители на собственном автомобиле. Первая конструктивно выделенная парковка открылась и в Партизанском районе напротив гимназии № 7. Узнать ее можно по специальному информационному знаку. Находиться на стоянках разрешено не более 2 минут исключительно для высадки и посадки маленьких пассажиров.
ГАИ будет контролировать ситуацию на школьных остановках. Автолюбителей, которые занимают парковочные места на долгое время, ждет штраф.
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