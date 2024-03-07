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Специальные выпуски, полюбившиеся киноленты и зажигательные концерты! Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к 8 Марта
Белтелерадиокомпания готовит праздничный эфир к самому женскому дню - 8 Марта! Не только на каждой кнопке, но и на радиоволнах медиахолдинга - специальные выпуски программ, полюбившиеся кино- и анимационные ленты, самые зажигательные и веселые концертные шоу! И, конечно, логотипы телеканалов сменят лаконичный будничный вид на красочную упаковку.
Так, в эфире "Беларусь 1" расскажем о силе белорусской женщины! Проект "Один день" отправится в гости к многодетной семье из Пружан, которая выбрала путь родителей-воспитателей в детском доме семейного типа. Сейчас у них 15 детей.
Продолжит праздничное вещание концертная программа "Вам, любимые!", а в прайм-тайм подхватит вокально-весенний настрой полуфинал музыкального талант-шоу "Фактор.by 60+".
На "Беларусь 2" первыми поздравят телезрительниц ведущие утреннего проекта "Включайся!". И какое же торжество без праздничного стола: новые рецепты белорусской кухни в программе "Смачна есці". Также телеканал составил настоящий кинобукет из топовых фильмов и анимации.
Праздничная феерия на "Беларусь 3"! В подарок от самого "культурного" канала страны подборка из золотого фонда советского кинематографа: "Мэри Поппинс, до свидания", "Варвара-краса, длинная коса", "Берегите женщин" и, конечно же, музыка на любой вкус.
Днем подпеваем поп-хитам в зажигательном концерте Молодежного театра эстрады "Женский хит". В 18:00 примет вокальную эстафету ансамбль народной музыки "Бяседа". В завершение праздничного вечера - сольный концерт двух оперных див: народной артистки Анастасии Москвиной и заслуженной - Оксаны Волковой.
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