Специальный проект АТН "Мы - белорусы" ко Дню десантников и сил специальных операций

Элита Вооруженных сил страны и пример служения Отечеству для молодежи. В Беларуси сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций. Этот праздник символизирует единство и доблесть бойцов в голубых беретах.

Именно 2 августа 91 год назад для выполнения тактической задачи на парашютах было сформировано первое подразделение. С праздником военнослужащих и ветеранов сил спецопераций поздравил Президент Беларуси.

По традиции этот день наполнен долгожданными встречами с сослуживцами и поездками в родные воинские части. Молодое поколение "крылатых гвардейцев", воспитанное на примерах мужества, стойкости и героизма ветеранов воздушно-десантных войск, - в специальном проекте Агентства теленовостей "Мы - белорусы".