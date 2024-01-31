ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Специальный проект АТН "Улицы героев" расскажет о легендарных земляках и героях Беларуси

Их имена в памяти на веках. Мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, чьи фамилии видим на фасадах домов.

А между тем в каждом городе Беларуси, поселке или деревне, есть улицы, носящие имена героев Великой Отечественной. О легендарных земляках, благодаря которым сегодня мы можем жить под мирным небом, - специальный проект Агентства теленовостей "Улицы героев".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все