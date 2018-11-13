Специальный проект АТН "Я в песню уйду". Завтра после "Панорамы"

Прощание с народным артистом Беларуси состоится завтра с 11 до 14 часов в столичном Доме офицеров. Похоронят Игоря Лученка на Московском кладбище Минска. В память о белорусском композиторе и просто душевном человеке, который всегда был открыт к общению с журналистами, Агентство теленовостей готовит к эфиру специальный проект "Я в песню уйду". Смотрите завтра в вечернем эфире после "Панорамы".