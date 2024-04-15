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Специальный проект Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании к 80-летию освобождения Беларуси стартует 15 апреля

Исторические факты. Рассекреченные документы. Воспоминания очевидцев. Сегодня, за 80 дней до главного государственного праздника - Дня Независимости Беларуси, на сайте tvr.by, в социальных сетях и на YouTube-канале"Беларусь 1" стартует специальный проект Главной дирекции интернет-вещания "За 80 дней до".

На протяжении практически 3 месяцев на официальных интернет-ресурсах Белтелерадиокомпании можно будет узнать все о знаковых событиях, предваривших освобождение Минска, о городах, которые мужественно отвоевывали советские воины, о деревнях, которых уже больше нет на карте, о жестоких карательных операциях нацистов, о героях, чьими именами сегодня названы улицы.

На сайте Белтелерадиокомпании вы увидите войну такой, какой помнят ее участники тех страшных событий: с болью, слезами, страхом, предательством и истинным героизмом.

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