ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Специальный проект об Игоре Лученке "Я в песню уйду"… Смотрите 14 ноября после "Панорамы"

В память о белорусском композиторе и просто душевном человеке, который всегда был открыт к общению с журналистами, Агентство теленовостей готовит к эфиру специальный проект "Я в песню уйду"... Смотрите сегодня в вечернем эфире после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все