Специальный репортаж "25 часов в сутки" смотрите после "Панорамы"

О событиях в стране и мире и самых обсуждаемых темах в обществе вот уже четверть века рассказываем мы, Агентство теленовостей.Первый выпуск новостей от АТН вышел в эфир 9 января 1995 года. За это время главная информационная служба Беларуси стала брендом. Наша творческая команда подготовила к эфиру специальный репортаж о работе журналистов, ведущих, операторов и режиссеров. "25 часов в сутки" смотрите после "Панорамы".



