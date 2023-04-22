Специальный репортаж АТН "Алтайские высоты" смотрите 22 апреля на "Беларусь 1"

Беларусь продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами. Хороший пример - Алтайский край. Развитие этого дальнего региона не обходится без белорусского участия. Тесные связи в промышленности и сельском хозяйстве помогают достигать новых совместных вершин!

Чем мы полезны друг другу и где потенциал еще раскрыт не до конца? Расскажем сегодня после "Панорамы". Не пропустите специальный репортаж Агентства теленовостей "Алтайские высоты".