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Специальный репортаж АТН "Алтайские высоты" смотрите 22 апреля на "Беларусь 1"
Беларусь продолжает наращивать сотрудничество с российскими регионами. Хороший пример - Алтайский край. Развитие этого дальнего региона не обходится без белорусского участия. Тесные связи в промышленности и сельском хозяйстве помогают достигать новых совместных вершин!
Чем мы полезны друг другу и где потенциал еще раскрыт не до конца? Расскажем сегодня после "Панорамы". Не пропустите специальный репортаж Агентства теленовостей "Алтайские высоты".
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