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Миф героизации Армии Крайова развеем в специальном репортаже АТН
В Польше 15 августа выходной. День Войска Польского, которым так гордится нация.
80 лет назад это войско действовало из подполья и подчинялось правительству в изгнании. Сверхзадачей для армии нелегитимного правительства было вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Выполняя эту задачу, Армия Крайова, то есть армия Отечества, ничем не гнушалась: убивала мирных жителей, сжигала села и сотрудничала с нацистами. Это все подтверждено документами. Гриф "секретно" уже снят. Затем Польская Народная Республика командиров Армии Крайова приговорила к сметной казни. Сегодня руководство Польши из антигероев делает героев. Агентство теленовостей развеет миф "героизации". Корреспонденты АТН подготовили специальный репортаж о деятельности аковцев в Беларуси.
Специальный репортаж Агентства теленовостей "Армия Крайова" смотрите в понедельник, 15 августа, в вечернем эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
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