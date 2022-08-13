Миф героизации Армии Крайова развеем в специальном репортаже АТН

80 лет назад это войско действовало из подполья и подчинялось правительству в изгнании. Сверхзадачей для армии нелегитимного правительства было вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Выполняя эту задачу, Армия Крайова, то есть армия Отечества, ничем не гнушалась: убивала мирных жителей, сжигала села и сотрудничала с нацистами. Это все подтверждено документами. Гриф "секретно" уже снят. Затем Польская Народная Республика командиров Армии Крайова приговорила к сметной казни. Сегодня руководство Польши из антигероев делает героев. Агентство теленовостей развеет миф "героизации". Корреспонденты АТН подготовили специальный репортаж о деятельности аковцев в Беларуси.

