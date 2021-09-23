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Специальный репортаж АТН "Киллер для депутата"

Специальный репортаж АТН "Киллер для депутата"

Комитетом госбезопасностизадержан человек,свозивший на территорию Беларуси оружие, предназначавшееся для террористических групп. Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист, он получил подготовку в снайперском и подрывном деле.

Осуществлялась слежка за некоторыми представителями власти и силовикамис целью дальнейшего нападения на них. Сыщикивышли на боевика, расследуя дело семьи Войтеховичей, забросавших дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова. Главный фигурант этого спецрепортажа- противник гораздо серьезнее и опаснее, таких в криминальной среде называюткиллерами.

Все подробности - в видео.


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