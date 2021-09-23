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Специальный репортаж АТН "Киллер для депутата"
Комитетом госбезопасностизадержан человек,свозивший на территорию Беларуси оружие, предназначавшееся для террористических групп. Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист, он получил подготовку в снайперском и подрывном деле.
Осуществлялась слежка за некоторыми представителями власти и силовикамис целью дальнейшего нападения на них. Сыщикивышли на боевика, расследуя дело семьи Войтеховичей, забросавших дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова. Главный фигурант этого спецрепортажа- противник гораздо серьезнее и опаснее, таких в криминальной среде называюткиллерами.
Все подробности - в видео.
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