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Специальный репортаж АТН "Космос наш" смотрите 26 марта на "Беларусь 1"
Cегодня в дневном эфире телеканала "Беларусь 1" зрители смогут вспомнить путь Марины Василевской и как наша страна шла к пилотируемой космонавтике.
Решения президентов Беларуси и России и быть ли продолжению? А также другие союзные успехи на орбите! Спутники, новые материалы, оптика, электроника, информационные технологии космического применения и многое другое.
"Космос наш" - в рамках проекта "Союзная сила". Смотрите сегодня на "Беларусь 1".
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