Специальный репортаж "Выпуск 1941" сегодня вечером на "Беларусь 1"

К 75-летию со дня освобождения Беларуси журналисты Агентства теленовостей подготовили материал необычного формата. Специальный репортаж "Выпуск 1941" - о тех, кто уходил на войну, только окончив школу. Почему 17-летние хрупкие девчонки решили стать плечом к плечу с отважными защитниками-мужчинами и трогательные истории из первых уст. Смотрите сегодня после "Панорамы".



