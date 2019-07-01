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Специальный репортаж "Выпуск 1941" сегодня вечером на "Беларусь 1"

К 75-летию со дня освобождения Беларуси журналисты Агентства теленовостей подготовили материал необычного формата. Специальный репортаж "Выпуск 1941" - о тех, кто уходил на войну, только окончив школу. Почему 17-летние хрупкие девчонки решили стать плечом к плечу с отважными защитниками-мужчинами и трогательные истории из первых уст. Смотрите сегодня после "Панорамы".

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