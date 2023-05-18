3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Специальный репортаж АТН "ЗАЧЕТный юбилей" о том, какой институт в Беларуси стал флагманом экономического образования в стране
Белорусский государственный экономический университет готовится отметить 90-летний юбилей. За это время вуз подготовил свыше 185 тыс. специалистов. Среди них - министры, академики, руководители банков и предприятий, бизнесмены, именитые спортсмены, как например, Дарья Домрачева. У кого писала диплом титулованная биатлонистка? Кем видят себя нынешние студенты в будущем и востребованы ли сейчас экономисты на рынке труда? А также как скромный институт стал флагманом экономического образования в стране?
Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "ЗАЧЕТный юбилей" сегодня после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей