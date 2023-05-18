Специальный репортаж АТН "ЗАЧЕТный юбилей" о том, какой институт в Беларуси стал флагманом экономического образования в стране

Белорусский государственный экономический университет готовится отметить 90-летний юбилей. За это время вуз подготовил свыше 185 тыс. специалистов. Среди них - министры, академики, руководители банков и предприятий, бизнесмены, именитые спортсмены, как например, Дарья Домрачева. У кого писала диплом титулованная биатлонистка? Кем видят себя нынешние студенты в будущем и востребованы ли сейчас экономисты на рынке труда? А также как скромный институт стал флагманом экономического образования в стране?