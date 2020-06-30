Специальный репортаж "Больше чем учитель" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Чем живут педагоги, пока классы пустуют и дети на каникулах? Какой секрет для гармоничного развития личности нашли в 10-й столичной гимназии? И причем тут яблоко? Смотрите специальный репортаж "Больше чем учитель" сегодня после "Панорамы".



