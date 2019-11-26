Специальный репортаж "Брестская крепость. Перезагрузка" смотрите в 21:50 на "Беларусь 1"

Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" стал одним из лучших музеев Европы. В Черногории подвели итоги престижного конкурса "Жива". Мемориал победил в номинации "Лучший славянский объект культурного наследия". В конкурсе участвовали двадцать пять музеев из одиннадцати стран Европы. Среди них Россия, Польша, Чехия и Сербия. В этом году Брестскую крепость посетили уже полмиллиона туристов. Это в полтора раза больше, чем население Бреста. В награду мемориал получил статуэтку Живы - славянской богини жизни и долголетия. По словам сотрудников комплекса, она займет место в экспозиции музея.



Сейчас в мемориальном комплексе строят новый музей. Он появится в Восточном форте, где находился последний очаг сопротивления защитников цитадели. Чем будут удивлять туристов, расскажем сегодня вечером в специальном репортаже "Брестская крепость. Перезагрузка" сразу после "Панорамы".



