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Специальный репортаж "БССР. Начало пути" смотрите сегодня на "Беларусь 1"

К 100-летию БССР. Как это было. Право нации на самоопределение и этапы зарождения новой республики. История создания манифеста - от идеи до резолюции. Что повлияло на процесс становления Белорусской Советской Республики? Кто стоял у истоков? И первые решения первого правительства - в специальном репортаже Агентства теленовостей "БССР. Начало пути". Сегодня после "Панорамы".

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