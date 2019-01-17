Специальный репортаж "БССР. Начало пути" смотрите сегодня на "Беларусь 1"

К 100-летию БССР. Как это было. Право нации на самоопределение и этапы зарождения новой республики. История создания манифеста - от идеи до резолюции. Что повлияло на процесс становления Белорусской Советской Республики? Кто стоял у истоков? И первые решения первого правительства - в специальном репортаже Агентства теленовостей "БССР. Начало пути". Сегодня после "Панорамы".