Специальный репортаж "Дипмиссия выполнима" в 21:50 на "Беларусь 1"

Профессия дипломат. Какие задачи приходится решать ежедневно, как дипломатично выйти из казусных ситуаций, и что происходит на встречах за закрытыми дверями. Развеем мифы и узнаем тонкости службы - в специальном репортаже "Дипмиссия выполнима". Смотрите сегодня. Сразу после "Панорамы".



