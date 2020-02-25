Специальный репортаж "Добро пожаловать в мир тишины" смотрите после "Панорамы"

Почти 10 тысяч инвалидов по слуху проживают в Беларуси. Среди них не только люди рабочих профессий, но и знаменитые спортсмены, художники и режиссеры. Каково это быть глухим и как построить жизнь в мире звуков? Смотрите в специальном репортаже Агентства теленовостей после "Панорамы".