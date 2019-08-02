Специальный репортаж к вековому юбилею КГК смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Органы госконтроля Беларуси сегодня отмечают вековой юбилей. С праздником работников и ветеранов КГК поздравил Президент Александр Лукашенко. Сейчас в разработке комитета, который отстаивает интересы и людей, и государства, находятся около двух тысяч поручений Главы государства. И каждое требует особого внимания. Как работает тонкий механизм высшего контрольного органа страны? Агентство теленовостей подготовило к эфиру специальный репортаж. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".