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Специальный репортаж к вековому юбилею КГК смотрите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Органы госконтроля Беларуси сегодня отмечают вековой юбилей. С праздником работников и ветеранов КГК поздравил Президент Александр Лукашенко. Сейчас в разработке комитета, который отстаивает интересы и людей, и государства, находятся около двух тысяч поручений Главы государства. И каждое требует особого внимания. Как работает тонкий механизм высшего контрольного органа страны? Агентство теленовостей подготовило к эфиру специальный репортаж. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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