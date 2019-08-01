Специальный репортаж к юбилею Комитета госконтроля смотрите 2 августа после "Панорамы"

Отстаивает интересы и людей, и государства Комитет госконтроля. 2 августа ведомство отметит вековой юбилей.



На сегодняшний день в работе комитета около двух тысяч поручений Главы государства, и каждое требует особого внимания. Как функционирует тонкий механизм высшего контрольного органа страны - Агентство теленовостей подготовило к эфиру специальный репортаж. Смотрите завтра после "Панорамы".