Специальный репортаж "Красное золото" в 21:50 на "Беларусь 1"

Клюква. Мы привыкли, что ее собирают на болотах, в лесу, в частности на белорусском Полесье. Только вот популярностью во всем мире сейчас пользуется садовая, или, как ее называют в быту, американская. Крупная, легкая в переработке и добыче.

Лидирующие позиции по производству рубиновой ягоды уже много лет занимают США и Канада. Наша страна по объему производства пока 7-я.

При этом в Европе мы лидеры по площадям производства. Только в Пинском районе клюквенные делянки занимают более 85-ти гектаров. Всего мировой рынок клюквы в 2016 году составил более трех миллиардов долларов. Тогда производство "красного золота" достигло свыше 680-ти тысяч тонн. Из них на переработку и употребление уходило чуть более 660-ти тысяч. То есть востребованность - почти 100-процентная. Согласно прогнозам, спрос на ягоду до 2025 года будет ежегодно прирастать.





Уже сейчас мировые рынки в ожидании. К Рождеству ее уже ждут в странах Евросоюза