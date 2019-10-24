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Специальный репортаж "Красное золото" в 21:50 на "Беларусь 1"
Клюква. Мы привыкли, что ее собирают на болотах, в лесу, в частности на белорусском Полесье. Только вот популярностью во всем мире сейчас пользуется садовая, или, как ее называют в быту, американская. Крупная, легкая в переработке и добыче.
Лидирующие позиции по производству рубиновой ягоды уже много лет занимают США и Канада. Наша страна по объему производства пока 7-я.
При этом в Европе мы лидеры по площадям производства. Только в Пинском районе клюквенные делянки занимают более 85-ти гектаров. Всего мировой рынок клюквы в 2016 году составил более трех миллиардов долларов. Тогда производство "красного золота" достигло свыше 680-ти тысяч тонн. Из них на переработку и употребление уходило чуть более 660-ти тысяч. То есть востребованность - почти 100-процентная. Согласно прогнозам, спрос на ягоду до 2025 года будет ежегодно прирастать.
Уже сейчас мировые рынки в ожидании. К Рождеству ее уже ждут в странах Евросоюза
Почти 20 % от произведенного отправится именно туда, 80 % - в Российскую Федерацию. И только 40 % от всей выращенной клюквы останется в стране. Не стоит забывать и о целебных свойствах ягоды. Она содержит витамины, богата макро- и микроэлементами. Больше всего в ней калия и форсфора.
И еще один факт. Именно из клюквы могут сделать лекарство от рака. Наши ученые получили положительные результаты исследований. Лабораторные опыты проводят в Полесском госуниверситете. Содержащиеся в ягоде флавоноиды задерживают медикаменты в клетке организма. И тем самым делают химиотерапию более эффективной.
Как в Беларуси выращивают и собирают клюкву, смотрите сегодня сразу после "Панорамы" специальный репортаж Агентства теленовостей "Красное золото".
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