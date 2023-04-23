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Специальный репортаж "Кузбасс: Угольное сердце России" смотрите 29 апреля

В десятку наших крупнейших торговых партнеров в России входит Кемеровская область. Это самый известный угледобывающий регион. Визитная карточка кузбасской угледобычи - наши БЕЛАЗы. Их в Кузнецком угольном бассейне более трехтысяч.

По разным подсчетам, запасов ключевого ресурса Кемеровской области хватит на 200 с лишним лет. А значит, как минимум на два века - и нашего сотрудничества в этом направлении. Не пропустите специальный репортаж Агентства теленовостей "Кузбасс: Угольное сердце России".

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