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Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы"

Служебная собака - неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих специалистов.

Как тренируют и обучают собак и для каких профессий?

Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы".

Ни одна техника не может заменить их работу.

Они охраняют секретные объекты, спасают людей, ловят и обезоруживают нарушителей.

Самый чувствительный инструмент с железной хваткой в руках и на службе человека.

Как оттачиваются навыки и приобретаются ценные качества. "Тонкая работа" – специальный репортаж про очень обаятельные рефлексы в субботу на "Беларусь 1".

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