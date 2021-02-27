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Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы"
Служебная собака - неотъемлемая часть любой погранзаставы. Военные и милиция также прибегают к помощи четвероногих специалистов.
Как тренируют и обучают собак и для каких профессий?
Специальный репортаж "Лапы закона" - сегодня сразу после "Панорамы".
Ни одна техника не может заменить их работу.
Они охраняют секретные объекты, спасают людей, ловят и обезоруживают нарушителей.
Самый чувствительный инструмент с железной хваткой в руках и на службе человека.
Как оттачиваются навыки и приобретаются ценные качества. "Тонкая работа" – специальный репортаж про очень обаятельные рефлексы в субботу на "Беларусь 1".
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