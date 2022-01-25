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Специальный репортаж "Ловля хайпа на мертвеца" 26 января на "Беларусь 1"
После Нового года Сеть из зарубежных информационных ресурсов пыталась запустить волну недовольства, утверждая, что в праздничную ночь милиционеры до смерти избили жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Кроме фотографий из морга, сделанных сестрой умершего, доказательств у них не было. Обвинения просто тиражировались по всем возможным ресурсам.
Мы пообщались с человеком, который делал посмертное вскрытие Усхопова, узнали точные причины его гибели. Встретились с врачами, проводившими реанимацию, а также патрульным, участвовавшим в задержании Усхопова. Обнаружилась масса интересных фактов. Оказалось, например, что Усхопов задержан только со второго раза. Сначала ему лишь сделали замечание.
патрульный, осуществлявший задержание Д. Усхопова:
Один из граждан вел себя агрессивно. Мы подошли сделали предупреждение гражданину, сказали, чтобы он не портил праздник ни себе ни окружающим, вел себя достойно. Поздравили с Новым годом. Человек это воспринял адекватно, успокоился, мы прошли дальше.
Что же произошло потом? Почему Усхопов все-таки оказался в участке, чем там занимался и в какой момент его состояние стало критическим?
Кому была выгодна его смерть? И с чего вдруг сестра умершего спешно уехала за границу? Наша съемочная группа встретилась с людьми, которые тесно общались с Усхоповым - как друзьями, так и теми, кто пострадал от его выходок.
Полная картина происшествия и предпосылок, дающих понимание, каким человеком был умерший и почему случилась трагедия. Специальный репортаж АТН "Ловля хайпа на мертвеца". Смотрите 26 января на "Беларусь 1", сразу после "Панорамы".
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