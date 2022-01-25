Специальный репортаж "Ловля хайпа на мертвеца" 26 января на "Беларусь 1"

Один из граждан вел себя агрессивно. Мы подошли сделали предупреждение гражданину, сказали, чтобы он не портил праздник ни себе ни окружающим, вел себя достойно. Поздравили с Новым годом. Человек это воспринял адекватно, успокоился, мы прошли дальше.

После Нового года Сеть из зарубежных информационных ресурсов пыталась запустить волну недовольства, утверждая, что в праздничную ночь милиционеры до смерти избили жителя Речицы Дмитрия Усхопова. Кроме фотографий из морга, сделанных сестрой умершего, доказательств у них не было. Обвинения просто тиражировались по всем возможным ресурсам.Мы пообщались с человеком, который делал посмертное вскрытие Усхопова, узнали точные причины его гибели. Встретились с врачами, проводившими реанимацию, а также патрульным, участвовавшим в задержании Усхопова. Обнаружилась масса интересных фактов. Оказалось, например, что Усхопов задержан только со второго раза. Сначала ему лишь сделали замечание.Что же произошло потом? Почему Усхопов все-таки оказался в участке, чем там занимался и в какой момент его состояние стало критическим?