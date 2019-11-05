Специальный репортаж "Люди на болоте" смотрите в 21:50 на "Беларусь 1"

Уникальные люди, которые живут на последних болотах Европы, стали героями новой серии специального репортажа Агентства теленовостей. Наши корреспонденты вдохновились редкими ландшафтами и традициями, которые хранит местное население. О духе болот и экономике сохраненных природных ресурсов смотрите сегодня после "Панорамы".