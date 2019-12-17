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Специальный репортаж "Мы есть то, что мы едим" в 21:50 на "Беларусь 1"

ЗОЖ - трендовая аббревиатура, но можно ли поставить ее в один смысловой ряд с понятием "здоровье"? Чего стоит злоупотребление продуктами с пищевыми добавками и как отыскать здоровую пищу на полках супермаркетов, не читая состав? Взгляд экспертов и личный опыт тех, кто голосует за натуральное. "Мы есть то, что мы едим" - специальный репортаж Агентства теленовостей смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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