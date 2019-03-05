Специальный репортаж "Алферов. Наука жизни". На "Беларусь 1"

Он до восьмого класса мечтал о журналистике. А стал человеком мира и Нобелевским лауреатом. Его называют генератором идей, таким же ярким, как солнце, энергию которого он мечтал подарить миру. Легенда науки, чьим именем назван астероид! И бесконечно любящий Беларусь физик с душой романтика! Жорес Алферов - белорус, без которого сложно представить современную науку, - сегодня в специальном репортаже на "Беларусь 1" после "Панорамы".

