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Специальный репортаж "#Найти правду" в эфире "Беларусь 1"

Найти правду и отстоять права человека труда. Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1" специальный репортаж о движении, которое старше по возрасту, чем ключевые белорусские министерства и ведомства. 115 лет профсоюзам, которые объединяют сегодня в федерации более 4 миллионов жителей Беларуси. Как зарождалась история? И что остается главным в философии? Ответы сразу после "Панорамы".

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