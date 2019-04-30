Специальный репортаж "#Найти правду" в эфире "Беларусь 1"

Найти правду и отстоять права человека труда. Сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1" специальный репортаж о движении, которое старше по возрасту, чем ключевые белорусские министерства и ведомства. 115 лет профсоюзам, которые объединяют сегодня в федерации более 4 миллионов жителей Беларуси. Как зарождалась история? И что остается главным в философии? Ответы сразу после "Панорамы".