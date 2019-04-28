3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Специальный репортаж "Найти правду" во вторник на "Беларусь 1"
С чего начинались белорусские профсоюзы? Кто такие щетинщики, как они вошли в историю? Какую роль сыграло профсоюзное движение в непростые 90-е? И в чем сегодня главная философия федерации?
Во вторник на "Беларусь 1" в эфир выйдет специальный репортаж "Найти правду". Название, кстати, уже прижилось в "Главном эфире". Несколько месяцев в одноименной рубрике мы рассказывали о людях, которые попали в трудную ситуацию, но не остались один на один с проблемой. Отдельные истории легли и в основу создания специального репортажа.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва