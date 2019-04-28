Специальный репортаж "Найти правду" во вторник на "Беларусь 1"

С чего начинались белорусские профсоюзы? Кто такие щетинщики, как они вошли в историю? Какую роль сыграло профсоюзное движение в непростые 90-е? И в чем сегодня главная философия федерации?



Во вторник на "Беларусь 1" в эфир выйдет специальный репортаж "Найти правду". Название, кстати, уже прижилось в "Главном эфире". Несколько месяцев в одноименной рубрике мы рассказывали о людях, которые попали в трудную ситуацию, но не остались один на один с проблемой. Отдельные истории легли и в основу создания специального репортажа.



