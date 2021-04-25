К очередной годовщине чернобыльской катастрофы Агентство теленовостей подготовило специальный репортаж "Неброшенная земля".



Никаких фейков, домыслов, только факты и кадры из Гомельской области и той ее части, которая оказалась под ударом 35 лет назад (видео).