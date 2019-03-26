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Специальный репортаж о проблемах переработки отходов смотрите сегодня на "Беларусь 1"

Топливо из мусора. Или как свернуть горы, которые уже стали частью окрестностей больших городов? Агентство теленовостей готовит к эфиру специальный репортаж о проблемах переработки отходов. Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1".


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