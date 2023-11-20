Специальный репортаж о спасении белорусских семей из Газы смотрите 21 ноября

Хронологию страшных событий на Ближнем Востоке от лица пострадавших, но уцелевших готовит корреспондент АТН Анастасия Бенедисюк.41 человек, 22 из них - дети. Слава богу, людей успели спасти, благодаря слаженной и кропотливой работе белорусских спецслужб. О чем сегодня мечтают эвакуированные? Кого винят в трагедии? А еще о том, как дрались за хлеб, как стояли на руинах своих домов, видели умирающих детей и как плакали на КПП, увидев белорусских флаг. Смотрите специальный репортаж "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!" 21 ноября после "Панорамы".