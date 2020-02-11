Специальный репортаж "От...Работка" в 21:50 на "Беларусь 1"

Насколько сложно найти подходящую вакансию и закрепиться на первом рабочем месте молодым специалистам. Каждый год дорогу от студенческой скамьи к первому рабочему месту проходят около 19 тысяч выпускников вузов. Профтехучилища в прошлом году распределили рекордные 24 тысячи человек. Какие специальности нынче наиболее востребованы и можно ли повлиять на решение комиссии при распределении? Журналисты АТН разбирались в теме.



