Пробки в час пик и места для парковки - как решить эти больные вопросы для автомобилистов и не запустить болезнь до критического состояния? Съемочная группа Агентства теленовостей провела рейд по переполненным автомобилями дворам Минска и задала неудобные вопросы тем, кто за это в ответе. "Парковки мегаполиса" - смотрите специальный репортаж сегодня после "Панорамы".



