"Они бежали от войны". Специальный репортаж смотрите завтра на "Беларусь 1"

Наглядный пример: к чему приводит отсутствие конструктива. В течение месяца мы общались с людьми, которые приехали к нам с Украины и теперь живут здесь, на нашей земле. В Беларуси они нашли свой второй дом. Мы попытались узнать их видение ситуации и дать свою оценку всему происходящему. Специальный репортаж смотрите завтра после "Панорамы".