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Специальный репортаж "Страна детства" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Трансформация длиной в полвека! Из советского пионерского лагеря в современный центр, где дети из разных стран мечтают отдохнуть, а взрослые - работать. Специальный репортаж Агентства теленовостей "Страна детства" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".

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