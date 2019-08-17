Специальный репортаж "Страна детства" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Трансформация длиной в полвека! Из советского пионерского лагеря в современный центр, где дети из разных стран мечтают отдохнуть, а взрослые - работать. Специальный репортаж Агентства теленовостей "Страна детства" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".