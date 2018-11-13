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Специальный репортаж "Свои тараканы" сегодня на "Беларусь 1"
Они наводят страх и ужас на большинство людей в мире. А некоторые заводят их в качестве домашних питомцев. В домах у белорусов живут птицееды, удавы и даже крокодилы. Чем вызвана мода на экзотику и как на законных основаниях прописать у себя питона? Смотрите специальный репортаж "Свои тараканы" сегодня после "Панорамы".
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