Специальный репортаж "Тема с колес" сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Битва за пассажира или нечестная конкуренция? Темой нового журналистского расследования Агентства теленовостей стали пассажирские перевозки. Чем отличаются так называемые регулярные рейсы от нерегулярных и почему из-за выяснения отношений между маршрутчиками порой страдает клиент? Смотрите специальный репортаж сегодня сразу после "Панорамы".



