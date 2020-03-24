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Специальный репортаж "Тема с колес" сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Битва за пассажира или нечестная конкуренция? Темой нового журналистского расследования Агентства теленовостей стали пассажирские перевозки. Чем отличаются так называемые регулярные рейсы от нерегулярных и почему из-за выяснения отношений между маршрутчиками порой страдает клиент? Смотрите специальный репортаж сегодня сразу после "Панорамы".

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