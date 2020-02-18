Специальный репортаж "$TOP модель" сегодня после "Панорамы"

Модельная лихорадка - когда для родителей их чадо всех румяней и белее, и об этом должен узнать весь мир. Детские модельные агентства, аккаунты в Instagram или бесконечные кастинги. Как не превратить детство в выгодные инвестиции? Специальный репортаж Агентства теленовостей "$TOP модель" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".