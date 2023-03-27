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Специальный репортаж "Время Азии" смотрите 27 марта в вечернем эфире
Совместные проекты со странами дальней дуги. Беларусь и Китай реализуют договоренности на миллиарды долларов. Таков эффект от визита нашего Президента в Пекин. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин когда-то дали жизнь и масштабному китайско-белорусскому проекту "Великий камень".
Как работает парк? Назовем цифры по итогам прошлого года и планы на этот. А еще увидим в режиме реального времени, сколько продаем онлайн, побываем на сборке белорусских трансмиссий, поднимемся в небо на нашем гироплане. Смотрите специальный репортаж "Время Азии" сегодня в вечернем эфире.
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