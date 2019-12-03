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Специальный репортаж "Выбросить нельзя оставить" в 21:50 на "Беларусь 1"

Порядка миллиарда пластиковых бутылок ежегодно поможет вовлечь в переработку система депозитно-залоговой тары. Кроме того, можно будет вернуть также стеклянную тару и алюминиевую упаковку. И этот список, по словам специалистов, может быть расширен.По оценкам правительства, внедрение принципов безотходной экономики может обеспечить Беларуси до 15 % прироста ВВП. Можем ли рассчитывать на масштабный эффект, и какие изменения необходимы в культуре и мышлении? Смотрите сегодня специальный репортаж сразу после "Панорамы".

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