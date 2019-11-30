Специальный репортаж "Выбросить нельзя оставить". Знаки препинания расставим во вторник в 21:50 на "Беларусь 1"

Некоторые меры по уменьшению количества отходов и их переработке, как и другие принципы циркулярной экономики, уже закреплены законодательно. По оценкам правительства, это может обеспечить Беларуси до 15 % прироста ВВП. Можем ли рассчитывать на масштабный эффект или впереди самая трудная задача - изменения в культуре и мышлении? "Выброситьнельзяоставить". Знаки препинания расставим во вторник после "Панорамы".



